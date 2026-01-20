BIST 12.806
DOLAR 43,27
EURO 50,74
ALTIN 6.621,75
HABER /  GÜNCEL

Burhanettin Duran’dan 'Kara Ocak' paylaşımı: Minnetle anıyoruz

Burhanettin Duran’dan 'Kara Ocak' paylaşımı: Minnetle anıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kara Ocak’ın 36. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Azerbaycan’ın acısını ve gururunu Türkiye’nin “iki devlet, tek millet” anlayışıyla paylaştığını belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün, Kara Ocak'ın 36. yılında, Türkiye olarak 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kardeş Azerbaycan'ın acısını da gururunu da yürekten paylaşıyoruz. Kara Ocak'ta şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden "Kara Ocak" şehitlerini andı.

20 Ocak 1990 gecesi, Bakü'de yaşanan Kara Ocak'ın, Azerbaycan halkının özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin simgelerinden biri olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sovyet ordusunun masum sivillere yönelik saldırısı, tarihimizin en acı sayfalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Ancak Azerbaycan halkı o karanlık gecede, zulme teslim olmayacağını ve istiklal iradesinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bugün, Kara Ocak'ın 36. yılında, Türkiye olarak 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kardeş Azerbaycan'ın acısını da gururunu da yürekten paylaşıyoruz. Kara Ocak'ta şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Tarihi gelişme sonrası Trump'tan ilk açıklama! Suriye hükümeti yakaladı
Tarihi gelişme sonrası Trump'tan ilk açıklama! Suriye hükümeti yakaladı
Simeone'den maç öncesi Galatasaray sözleri: Atmosfer...
Simeone'den maç öncesi Galatasaray sözleri: Atmosfer...
Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile görüştü
Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
Sörloth’tan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar
Sörloth’tan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Göztepe - Rizespor maçında...
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Göztepe - Rizespor maçında...
Kastamonu’da feci kaza! Araç alt geçide düştü
Kastamonu’da feci kaza! Araç alt geçide düştü
Kartalkaya'daki yangını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
Kartalkaya'daki yangını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
Tom Barrack: SDG'nin asıl amacının süresi dolmuştur
Tom Barrack: SDG'nin asıl amacının süresi dolmuştur
e-Devlet sayesinde kuyruk beklemek tarih oldu: 158 milyon işlem yapıldı
e-Devlet sayesinde kuyruk beklemek tarih oldu: 158 milyon işlem yapıldı
Netflix, Warner Bros'u nakit parayla satın alacak
Netflix, Warner Bros'u nakit parayla satın alacak
Somali Tezkeresi meclisten geçti! Türk askerinin Aden'deki görevi uzatıldı
Somali Tezkeresi meclisten geçti! Türk askerinin Aden'deki görevi uzatıldı