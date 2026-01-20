BIST 12.806
DOLAR 43,27
EURO 50,74
ALTIN 6.621,75
HABER /  DÜNYA

Süleyman Şah Türbesi bölgesi kontrol altına alındı

Süleyman Şah Türbesi bölgesi kontrol altına alındı

Suriye ordusu, Halep’e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin güneyinde örgüt unsurlarıyla yaşanan çatışmaların ardından Sırrin beldesinde ilerleyişini hızlandırdı. Fırat Nehri’nin batısındaki birliklerin yoğun ateş nedeniyle köprüyü geçememesi üzerine kuzeye yönelen ordu, Karakozak köyü çevresini kontrol altına alarak Süleyman Şah Türbesi arazisini SDG işgalinden kurtardı.

Abone ol

Suriye ordusu gündüz saatlerinde, Halep'e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin güney kesimlerinde örgüt unsurlarıyla şiddetli çatışmaların ardından Sırrin beldesine girerek ilerleme kaydetmişti.

Fırat Nehri'nin batısındaki ordu güçlerinin, nehrin karşı tarafında tepelik alanda yuvalanan teröristlerin açtığı yoğun ateş nedeniyle köprüyü geçememesinden ötürü Suriye ordusu , Sırrin cephesindeki ilerleyişini hızlandırdı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ SDG İŞGALİNDEN KURTARILDI

Sırrin'den kuzeydeki Ayn el-Arab ilçesi yönüne ilerleyen ordu, Karakozak köyünün bulunduğu mevkiyi çevirdi.

Bölge, Şam yönetimi ile örgüt arasında 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesten hemen önce 19.00 sularında Suriye ordusunun hakimiyetine girdi.

Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi.

Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü
Balıkesir'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü
Manchester City, Norveç'te fena dağıldı!
Manchester City, Norveç'te fena dağıldı!
Burhanettin Duran’dan 'Kara Ocak' paylaşımı: Minnetle anıyoruz
Burhanettin Duran’dan 'Kara Ocak' paylaşımı: Minnetle anıyoruz
Tarihi gelişme sonrası Trump'tan ilk açıklama! Suriye hükümeti yakaladı
Tarihi gelişme sonrası Trump'tan ilk açıklama! Suriye hükümeti yakaladı
Simeone'den maç öncesi Galatasaray sözleri: Atmosfer...
Simeone'den maç öncesi Galatasaray sözleri: Atmosfer...
Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile görüştü
Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
Sörloth’tan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar
Sörloth’tan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Göztepe - Rizespor maçında...
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Göztepe - Rizespor maçında...
Kastamonu’da feci kaza! Araç alt geçide düştü
Kastamonu’da feci kaza! Araç alt geçide düştü
Kartalkaya'daki yangını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
Kartalkaya'daki yangını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
Tom Barrack: SDG'nin asıl amacının süresi dolmuştur
Tom Barrack: SDG'nin asıl amacının süresi dolmuştur