Süleyman Şah Türbesi bölgesi kontrol altına alındı

Suriye ordusu, Halep’e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin güneyinde örgüt unsurlarıyla yaşanan çatışmaların ardından Sırrin beldesinde ilerleyişini hızlandırdı. Fırat Nehri’nin batısındaki birliklerin yoğun ateş nedeniyle köprüyü geçememesi üzerine kuzeye yönelen ordu, Karakozak köyü çevresini kontrol altına alarak Süleyman Şah Türbesi arazisini SDG işgalinden kurtardı.Abone ol
Suriye ordusu gündüz saatlerinde, Halep'e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin güney kesimlerinde örgüt unsurlarıyla şiddetli çatışmaların ardından Sırrin beldesine girerek ilerleme kaydetmişti.
Fırat Nehri'nin batısındaki ordu güçlerinin, nehrin karşı tarafında tepelik alanda yuvalanan teröristlerin açtığı yoğun ateş nedeniyle köprüyü geçememesinden ötürü Suriye ordusu , Sırrin cephesindeki ilerleyişini hızlandırdı.
SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ SDG İŞGALİNDEN KURTARILDI
Sırrin'den kuzeydeki Ayn el-Arab ilçesi yönüne ilerleyen ordu, Karakozak köyünün bulunduğu mevkiyi çevirdi.
Bölge, Şam yönetimi ile örgüt arasında 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesten hemen önce 19.00 sularında Suriye ordusunun hakimiyetine girdi.
Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi.
Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.