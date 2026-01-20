BIST 12.806
Danimarka Başbakanı, ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayacaklarını söyledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'a karşı askeri güç kullanması durumunda Danimarka'nın da aynısını yapmaktan kaçınmayacağını söyledi.

Frederiksen, başkent Kopenhag'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı "ele geçirmeye" yönelik tehditlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerinde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamadığını aktaran Frederiksen, "Dolayısıyla biz de aynısını yapmaktan kaçınmayız. Bu, ABD Başkanı'nın söyledikleri veya söylemediklerinin doğal bir sonucu olur." dedi.

Frederiksen, Grönland'daki askeri eğitim faaliyetlerinin artırıldığını söyleyerek, "Grönland'daki askeri varlığın artması bir süredir devam eden NATO'nun Arktik Dayanıklılık Operasyonu'nun bir sonucudur." diye konuştu.

Trump'ın Grönland tehdidi
ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

