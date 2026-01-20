BIST 12.806
Sörloth’tan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Atletico Madrid, yarın saat 20.45’te Galatasaray’a konuk olacak. Maç öncesi konuşan Atletico Madrid’in Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, transfer söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Atletico Madrid, yarın saat 20.45’te Galatasaray’a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi konuşan Norveçli golcü Alexander Sörloth, bireysel performansından memnun olduğunu belirterek, “İlk 8’e kalmak için bu maç çok önemli, galibiyet bizim için büyük avantaj olacak” dedi.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer iddialarına da değinen Sörloth, Atletico Madrid’de mutlu olduğunu vurgulayarak takımdan ayrılma düşüncesi olmadığını söyledi. Türkiye’de daha önce forma giydiğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, “Bu ülkede insanlar futbola aşkla bağlı, stat atmosferleri inanılmaz. Galatasaray çok güçlü bir takım, bizi zor bir maç bekliyor” ifadelerini kullandı.

