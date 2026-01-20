AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk dünyasının kaderinin ortak olduğunu belirterek, "Sevinçte de tasada da bizi bağlayan kader ortaklığıdır bu. Karabağ'da atılan her adım, Orta Asya'daki her başarı, Balkanlar'da koruduğumuz her iz, KKTC'ye yaptığımız her ziyaret bizim için siyaset, coğrafya değil gönül meselesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasındaki kültürel işbirliğini pekiştirmek için Kocaeli'de birincisi gerçekleştirilen Türk Dünyası Buluşmaları'na katıldı.

Türk Dünyası Buluşmaları tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Türk Dünyası Buluşmaları'nın ilkinin Kocaeli'de gerçekleştirilmesinin iki sebebi olduğunu belirten Zorlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te ilk ve tek basın toplantısını İzmit'te gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Zorlu, Cumhuriyet'in temellerinin ilk işaretlerinin burada verildiğini vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal'in bir ülküsü de neydi? Türk dünyasının bir gün buluşması, bütünleşmesi, bir araya gelmesiydi. İşte onun için Kocaeli büyük anlam taşıyor." diye konuştu.

İsteklerinin, ülkenin her hattına bu faaliyetleri yayarak farkındalığı artırmak olduğunu dile getiren Zorlu, buluşmanın Kocaeli'de yapılmasının ikinci sebebinin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın organizasyona ev sahipliği yapmak için teklifte bulunması olduğunu kaydetti.

Zorlu, Türk halklarının birbirini tanımasını istediklerini anlatarak, "Türk dünyasının kaderi ortaktır. Sevinçte de tasada da bizi bağlayan kader ortaklığıdır bu. Karabağ'da atılan her adım, Orta Asya'da yükselen her başarı, Balkanlar'da koruduğumuz her iz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığımız her ziyaret bizim için siyaset, coğrafya değil gönül meselesidir." dedi.

Bu sorumluluk ve vizyon çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk dünyasının bulunduğu her sahada işbirliği gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Zorlu, şöyle devam etti:

"Dünyada büyük değişim yaşanıyor. Hep birlikte izliyoruz. Filistin'de yaşanan mezalimi başta olmak üzere haksızlıkları, hukuksuzlukları hep birlikte gözlüyoruz. Küresel dengeler böylesine değişirken ekonomiden ulaştırmaya, enerjiden teknolojiye kadar yeni koşullar oluşuyor. Özellikle genç kardeşlerim için söylüyorum. Koşullar yeniden oluşurken yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla, 4,5 milyon kilometrekare toprağımızla, genç ve dinamik nüfusumuzla, zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızla ve en önemlisi tarihten aldığımız güç ve sorumlulukla büyük bir Türk dünyası beliriyor."

Zorlu, Türk dünyasının sağladığı gerçeklerin stratejik derinlikte olduğuna dikkati çekerek, "Sadece ülkelerimiz için değil, bölgelerimiz ve hatta dünyanın barış, huzur ve güvenliği için büyük anlam taşıyor. Fakat bunu yapmak için kararlılık, irade ve vizyon gerek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nde Türkiye'de bir siyasi parti tarafından hazırlanmış ilk "Türk Dünyası Vizyon Belge"sini açıklama imkanı bulduklarını kaydeden Zorlu, "Bütün bu hedeflere ulaşırken 8 devletin ortak iradesiyle değerli devlet başkanlarının kararlılığıyla hep birlikte bugünlere taşıdık ve bir Türk Devletleri Teşkilatı doğdu. Şimdi ona hep birlikte sarılma, yaşatma, daha da büyütme azmi ve sorumluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Kocaeli'de 3 üniversite olduğunu hatırlatarak, bu üniversitelerdeki yüzlerce gençle gençlik kampı yapacaklarını söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından Kırgız ses sanatçısı Gulzade Rysqulova ve Ferhat Göçer konser verdi, Devlet Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi sundu.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, bazı ülkelerin başkonsolosları, belediye başkanları ve davetliler katıldı.