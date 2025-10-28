Trafik kazasında ölen iki kız kardeşin kan örnekleri incelenecek

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ağustos ayında iki kız kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan sanık "Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım, kaza yerinden kaçmadım." dedi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail S. (21), kazada hayatını kaybeden Seda ve Tuğba Akpınar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, olay tarihinde kazadan 4 saat önce 3-4 tane bira içtiğini, annesi ve kız arkadaşını bir yere bıraktıktan sonra evine doğru yola çıktığını söyledi.

Olayı anlatan İsmail S, şunları kaydetti:

"Gece saat 01.30 civarında kazanın olduğu kavşağa yaklaşırken yol hakkı bana aitken ve yanıp sönen sarı ışık olmasına rağmen birilerinin önüme atlamaması açısından selektörü birkaç defa yakarak düz yola devam ettim. Ben selektör yaptığımda karşı araç sola sinyal vermişti. Önüme atlamasın diye selektör yapmıştım. Ben herhangi bir dönüş yapmayacaktım. Hızım ortalama 80-90 kilometreydi. Kontrollü geçmeye çalışmama rağmen vefat edenlerin araçları aniden önüme çıkınca frene bastım, sağa kırdım. Yandan diğer araca çarptım o da gidip hem benim aracıma hem de kaldırıma çarptı."

İsmail S, kazanın ardından sağlık ekiplerine haber verdiğini dile getirerek, "Sonrasında gidip vefat edenleri araçtan çıkarmaya çalıştım. Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım, kaza yerinden kaçmadım. Olaydan sonra ben tutuklandım. Ailem karşı tarafla başsağlığı ve özür için görüşmek istedi ancak karşı taraf görüşmek istemedi. Herhangi bir maddi tazminat veya yardımda bulunmadık. Bildiğim kadarıyla ailem cenaze veya taziye yardımı desteğinde bulunmadı. Olay sebebiyle çok üzgünüm pişmanım." ifadelerini kullandı.

Müşteki Aziz Akpınar ise kızlarının hızlı araç kullanmadığını bildiğini belirterek, "Sanıktan şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır. Olay sonrasında sanık tarafından başsağlığı amacıyla benimle irtibat kuran kimse olmadı. Ayrıca yakınlarıma da böyle bir talep gitmemiştir. Herhangi bir tazminat veya destek ödemesi de olmadı. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim." diye konuştu.

Avukatların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, kazada hayatını kaybeden Seda ve Tuğba Akpınar'dan olayın ardından alınan kan örneklerinin incelenerek alkol bulunup bulunmadığına ve varsa oranının tespit edilerek mahkemeye bildirilmesinin istenmesine hükmetti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı kasım ayına erteledi.