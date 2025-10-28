BIST 10.871
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Kritik toplantının gündemine girdi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantılarda enflasyon hedeflerinden taviz vermeden gıda fiyatlarında istikrar ve borç yapılandırmasına ilişkin önemli kararlarla ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar....

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığını ve finansal sektöre etkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini bildirdi. Finansal İstikrar Komitesi, 3 aydır devam eden ve geçtiğimiz günlerde sona eren borç yapılandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DAHA ÖNCE BORÇ TAKSİTLENDİRME YAPILMIŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararıyla bankalar bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlar için bir yapılandırma programı uygulamıştı. Bankalar 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 faiz oranıyla yapılandırma yaparak kredi karı ve bireysel kredi borçları için ödeme kolaylığı sağlamıştı. Yapılandırma programı 10 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti.

KREDİ KARTI VE KREDİ BORÇLARI İÇİN KRİTİK ADIM

Toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün ele alındığına ve finansal sektöre etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

