BIST 10.866
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.269,23
HABER /  GÜNCEL

Yusuf Tekin duyurdu! İşte milyonların beklediği MEB'in ara tatil kararı

Yusuf Tekin duyurdu! İşte milyonların beklediği MEB'in ara tatil kararı

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2025-2026 çalışma takvimine göre, öğrenciler kasım ayında kısa bir ara verecek.Ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediği ara tatil kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tekin, “Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yusuf Tekin duyurdu! İşte milyonların beklediği MEB'in ara tatil kararı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Valilik duyurdu! 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Valilik duyurdu! 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Sındırgı'da eşeğini enkazdan çıkardı dünyalar benim oldu dedi
Sındırgı'da eşeğini enkazdan çıkardı dünyalar benim oldu dedi
Belçika’da “Ameliyat edilemez” denildi, kanser tedavisi için umudu Türkiye'de buldu
Belçika’da “Ameliyat edilemez” denildi, kanser tedavisi için umudu Türkiye'de buldu
Turist gördüklerinde böyle oluyor! Fırsatçı esnaf 59 bin TL'lik adisyon çıkardı
Turist gördüklerinde böyle oluyor! Fırsatçı esnaf 59 bin TL'lik adisyon çıkardı
Celtic'te kötü gidişat sonrası teknik direktör değişti
Celtic'te kötü gidişat sonrası teknik direktör değişti
Çenesi parçalandı, umudunu kaybetmedi başarılı operasyonla çenesi yeniden yapıldı
Çenesi parçalandı, umudunu kaybetmedi başarılı operasyonla çenesi yeniden yapıldı
Bahis skandalında şok masör ve teknik adam detayı! İsmail saymaz açıklayıp sordu
Bahis skandalında şok masör ve teknik adam detayı! İsmail saymaz açıklayıp sordu
Bakan Murat Kurum TOKİ konutlarının sağlamlığına ilişkin detayları paylaştı
Bakan Murat Kurum TOKİ konutlarının sağlamlığına ilişkin detayları paylaştı
Balıkesir'de son deprem çok korkuttu büyüklüğü açıklandı İstanbul, Bursa İzmir hissetti
Balıkesir'de son deprem çok korkuttu büyüklüğü açıklandı İstanbul, Bursa İzmir hissetti
Allianz Türkiye çevresel ve sürdürülebilir kasko ürünleri kapsamını genişletiyor
Allianz Türkiye çevresel ve sürdürülebilir kasko ürünleri kapsamını genişletiyor
Alperen Şengün verimli oynadı Rockets farka koştu
Alperen Şengün verimli oynadı Rockets farka koştu
Ümit Özdağ seçimde kimi destekleyecek? Canlı yayında açık açık isim verdi
Ümit Özdağ seçimde kimi destekleyecek? Canlı yayında açık açık isim verdi