BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,93
ALTIN 5.270,12
HABER /  DÜNYA

İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde çiftçilere el bombaları attı

İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde çiftçilere el bombaları attı

İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesine bağlı Marun er-Ras beldesi yakınlarında zeytinliklerini kontrol etmeye gelen çiftçilere el bombaları attı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) devriyesi eşliğinde Marun er-Ras beldesi yakınlarındaki zeytinliklerini ziyarete gelen çiftçiler, İsrail askerlerince hedef alındı.

İsrail askerleri, zeytinliklerini kontrol için önceden izin alan çiftçileri "korkutmak" amacıyla kasıtlı olarak el bombaları attı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

