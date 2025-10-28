AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 13 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yüce Diriliş Partisi'nin 2021 yılına, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Vatan ve Hürriyet Partisi, Emek Partisi, Doğru Parti, Merkez Parti, Sol Parti, Millet Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Memleket Partisi ve Kadın Partisi'nin ise 2022 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.