Bahis skandalı sonrası ligler ertelenecek mi? Yetkililerden açıklama geldi

152 hakemin bahis oynadığının ortaya çıkması sonrası gazeteci Murat Ağırel, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştü. Ağırel, “Liglere ara verilecek mi” sorusuna yetkililerin verdiği "Ara verilmeyecek. 152 bahis oynayan hakem ile bağlar kesilecek; maçlara çıkmayacaklar." cevabını yazısında paylaştı.

Futbol dünyası bahis skandalıyla sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları deprem etkisi yarattı.

Profesyonel liglerde görev yapan toplam 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu tespit edildi. 152 hakemin halen aktif olarak bahis oynamaya devam ettiği belirlendi.

Konuya ilişkin federasyon yetkilileriyle görüşen Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, açıklamaları yazısına taşıdı:

Aldığım cevaplar şöyle: Ara verilmeyecek. 152 bahis oynayan hakem ile bağlar kesilecek; maçlara çıkmayacaklar. MHK başkanı ile yapılan görüşmede havuzdaki hakemlerle süreç devam edecek. Tespit edilen hakemlerin isimleri disiplin kurulu sevki aşamasında siteden açıklanacak.

Bu açıklama sonrasında MHK üyesi kaynaklarımla görüştüm. Kupa maçlarının hakemleri atanmış ancak açıklama sonrası hakemler değişmeye başlamış.

Dosyada yer alan tespitler ve şikâyetler sadece yasadışı bahis ile sınırlı değil. Bazı yorumcuların hakem atamalarına müdahil olduğu, MHK yetkililerinin kulüp teknik direktörleri ile iletişime geçtiği; baskı, sahtecilik gibi iddialar da var.

Mesela hakem Ali Tuna: Süper Lig hakemi. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü personeli. Ağustos ayında hakemliği bıraktı. Şikâyet dilekçesinde, MHK üyesi ve bölge sorumlusu olan bir kişinin kendisini aradığını; kız arkadaşının hangi otellerde, kimle kaldığını tespit etmesini istediğini; kendisinin bu hukuksuz ve suç teşkil eden bilgiyi vermediğinden maçlara atanmadığını da bahsetmiş.