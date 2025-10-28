BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.292,69
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Minguzzi için istinafa başvurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Minguzzi için istinafa başvurdu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, "suça sürüklenen çocuklar" sıfatıyla yargılanan A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararının kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu.

Abone ol

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eylemi gerçekleştiren B.B. ve U.B'nin asli fail olarak yakalandıkları ve tutuklandıkları belirtildi.

Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan M.A.D. ile A.Ö'nün de yakalanarak tutuklandıkları aktarılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 21 Ekim'de B.B. ve U.B'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildiği ancak A.Ö. ve M.A.D'nin "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraat ve tahliye edildikleri anımsatıldı.

Açıklamada, mahkemenin gerekçeli kararının 28 Ekim'de başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine aynı gün ivedi olarak A.Ö. ve M.A.D'nin beraat ve tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dava açarken bir kez daha düşünün! Masraflar değişti, işte yeni rakamlar
Dava açarken bir kez daha düşünün! Masraflar değişti, işte yeni rakamlar
Bahis skandalı sonrası ligler ertelenecek mi? Yetkililerden açıklama geldi
Bahis skandalı sonrası ligler ertelenecek mi? Yetkililerden açıklama geldi
AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Kritik toplantının gündemine girdi
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Kritik toplantının gündemine girdi
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 24 şüpheli gözaltına alındı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 24 şüpheli gözaltına alındı
Avrupa basını Türkiye'nin Eurofighter anlaşması için ne yazdı?
Avrupa basını Türkiye'nin Eurofighter anlaşması için ne yazdı?
AKOM tarih verdi: Kışı beklerken yaz geri döndü pastırma sıcaklar geldi
AKOM tarih verdi: Kışı beklerken yaz geri döndü pastırma sıcaklar geldi
İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde çiftçilere el bombaları attı
İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde çiftçilere el bombaları attı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yusuf Tekin duyurdu! İşte milyonların beklediği MEB'in ara tatil kararı
Yusuf Tekin duyurdu! İşte milyonların beklediği MEB'in ara tatil kararı
Valilik duyurdu! 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Valilik duyurdu! 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi