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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile anlaşmaya varıldı! İşte yardımcıları

Trabzonspor yönetimi görüşme gerçekleştirdiği Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Eddie Newton ile yollar ayrılacak. Daha sonra Avcı ve ekibinin göreve başlayacağı öğrenildi. Avcı'nın yardımcıları da belli oldu.

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Trabzonspor’da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçlar sonrası camiada teknik direktör Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönünde görüş ön plana çıkarken, özellikle bu sezonki transfer politikası sık sık eleştirilen yönetim de eleştirilerin odağında yer aldı. Bir kesim erken kongreyi dillendirmeye başlarken, yönetim ise teknik ekiple yollarını ayırma kararı aldı.

Abdullah Avcı bekleniyor
Bu arada Trabzonspor yönetiminin teknik direktörlük görevi için görüşme gerçekleştirdiği Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandığı, Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Avcı ve ekibinin göreve başlayacağı öğrenildi. Bordo-mavililerin kısa süre içerisinde teknik direktör değişikliğini resmen duyurması bekleniyor.

Yardımcılar belli oldu
Trabzonspor'un başına geçmesi beklenen Abdullah Avcı'nın yardımcılıklarını ise Orhan Ak ve Egemen Korkmaz yapacak. Bilindiği üzere Egemen Korkmaz daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giydi.

Karaman gitti Çimşir geldi
Eddie Newton ile yolların resmen ayrılması durumunda iki sezonda üçüncü teknik direktör değişikliğine gidilmiş olacak. 2018-19 sezonuna teknik direktör Ünal Karaman ile başlayan ve söz konusu sezonu Karaman ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, 2019-20 sezonunun yarısında Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yola yardımcısı Hüseyin Çimşir ile devam etmişti.

3 sezonda 3 hoca değişikliği
Sezonun sona ermesiyle Çimşir ile de yollarını ayıran ve göreve Hüseyin Çimşir’in ekibinde yer alan Eddie Newton’u getiren bordo-mavililerde, 2020-21 sezonun 6’ncı haftasında da yine teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Göreve geldiklerinde teknik direktör konusunda istikrarın önemli olduğu vurgusunda bulunan Başkan Ahmet Ağoğlu, Newton ile de yolların ayrılması sonrası yönetimi döneminde 3 sezonda 3’üncü teknik adam değişikliğine gitmiş olacak.

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