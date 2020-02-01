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Trabzon'da minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Trabzon Akçaabat'ta sürücüsünün park halinde bırakıp indiği minibüs, el freninin boşalmasıyla eğimli yolun sonundaki bahçeye girdi. Rampa yoldan hızla ilerleyen minibüsteki 4 yolcudan 2'si yola atladı.

Kaza, önceki gün, ilçenin Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede sitelerin yer aldığı rampa yolda, iddiaya göre, sürücüsünün park halinde bırakıp, indiği minibüs, el freninin boşalmasıyla aniden hareketlendi. İçinde 4 yolcunun bulunduğu minibüs, eğimli yolun sonunda girdiği bahçede çalılıklara çarparak, durdu. Rampa yoldan hızla ilerleyen minibüsteki 4 yolcudan 2'si de panikleyerek, açık kapıdan kendilerini yola attı. Kazada araçtan atlayan 2 yolcu, yaralanırken, diğer yolcular ise korku ve panik yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralıların yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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