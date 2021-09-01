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Trabzon'da çocuklarını öldüren imam tutuklandı

Trabzon'da çocuklarını öldüren imam tutuklandı

TRABZON'un Of ilçesinde eşindenaydır ayrı yaşayan ve cinnet sonrası 3 küçük kızını dün silahla vurarak öldüren imam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi.

Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.

Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Göktaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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