Trabzon'da imam 3 kızını öldürdü! İlk ifadesinde anlattıkları kan dondurdu
TRABZON'un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş’ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş’ın (36), ilk ifadesi ortaya çıktı. İmamın çocuklarını katletme nedeni şok etti.
Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında mahalledeki camide imam olarak görev yapan Emre Göktaş kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş’ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldürdü. Ardından da 112'yi arayıp 'kızlarımı öldürdüm' deyince vahşet ortaya çıktı. Cami imamı Emre Göktaş (36), ilk ifadesinde çıcuklarını neden katlettiğini açıkladı. İmamn sözleri kan dondurdu.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Uluağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki camide imam olarak görev yapan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp 3 kız çocuğunu öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çay bahçesine gelen ekipler, kanlar içinde yerde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Eşine şiddetten uzaklaştırma almış
İmam Emre Göktaş’ın, anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi Sibel Göktaş ile boşanma aşamasında olduğu, hakkında eşini darbettiği gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği, olay günü sona eren karar sonrası da çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Olay günü çocuklarını yeniden annelerine bırakması beklenen babanın cinayeti gerçekleştirdiği belirtildi.