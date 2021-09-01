Trabzon'da imam 3 kızını öldürdü! İlk ifadesinde anlattıkları kan dondurdu

Eşine şiddetten uzaklaştırma almış

İmam Emre Göktaş’ın, anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi Sibel Göktaş ile boşanma aşamasında olduğu, hakkında eşini darbettiği gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği, olay günü sona eren karar sonrası da çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Olay günü çocuklarını yeniden annelerine bırakması beklenen babanın cinayeti gerçekleştirdiği belirtildi.