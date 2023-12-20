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THY, sendikanın açtığı "pazar mesaisi" davasını kazandı!

THY, sendikanın açtığı "pazar mesaisi" davasını kazandı!

Türk Hava Yolları (THY), Hava-İş Sendikasının 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin bir maddesinin yanlış yorumlandığı iddiasıyla açtığı davanın şirketleri lehine sonuçlandığını bildirdi.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sendikanın "26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 39. maddesinin yanlış yorumlandığı" iddiasıyla İstanbul 16. İş Mahkemesi nezdinde şirketleri aleyhine dava açtığı belirtildi.

Bu davanın THY lehine sonuçlandığı aktarılan açıklamada, "Ortaklığımızın, '27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Ek-5 Boş Gün Oran Tablosu'na göre 30 takvim günü çalışma karşılığı kabin ve kokpit personeline aylık 8 boş gün verilmekte olan uygulama haklı bulundu. Böylece, Ortaklığımızın başından beri savunduğu şekilde kesin istinaf kararı tesis edilmiş oldu. İlgili hüküm ve düzenlemeler gereği ve işverenin yönetim hakkı çerçevesinde, uçuş personelinin pazar günü gerçekleştirdiği uçuşlar için hafta tatili fazla mesai ödemesi şeklindeki hatalı uygulama 20 Aralık 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla düzeltilmişti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, davanın ardından "pazar mesaisi" kavramının yerini "hafta tatili mesaisi" ifadesine bıraktığı da kaydedildi.

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