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Polonya'da skandala soruşturma açıldı yüzbinlerce kişiye verilmiş

Polonya'da skandala soruşturma açıldı yüzbinlerce kişiye verilmiş

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm, bir önceki hükümet döneminde Polonya konsolosluklarının rüşvet karşılığında yüz binlerce vize verdiği iddia edilen skandalı soruşturmak üzere devlet komisyonu kurulması yönünde karar aldı.

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Oylamaya katılan milletvekillerinden 259'u lehte, 79'u aleyhte oy kullanırken 1'i çekimser kaldı.

Sejm, bir önceki hükümet döneminde konsoloslukların rüşvet karşılığında yüz binlerce vize verdiği iddia edilen skandalı soruşturmak üzere devlet komisyonu kurulması yönünde karar aldı.

Polonya'nın bir önceki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümeti, Dışişleri Bakanlığının aracılara yapılan ödemeler karşılığında uygun kontroller yapılmadan yüz binlerce göçmene vize verdiğine ilişkin iddialarla karşı karşıya kalmıştı.

İddialar daha sonra dönemin muhalefeti tarafından ele alınmış ve skandalın 300 bin başvuruyu kapsadığı öne sürülmüştü.

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