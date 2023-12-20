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Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden birisi çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kaza yoğun sisin nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 10-15 metreye düştüğü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Zile ilçesinden Çorum'un Alaca ilçesi istikametine gitmekte olan Seyit C. (38) yönetimindeki 06 PMJ 58 plakalı otomobil ilçe girişindeki Ekin Pazarı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yozgat Çekerek nüfusuna kayıtlı Seyit C. (38) ile eşi Hanife C.(32) ve oğul İbrahim C. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

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