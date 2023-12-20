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Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak

Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla mücadele edecek.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, müsabakaya Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı, Cumhuriyeti 100. yıl logosunun, siya-beyazlı kulübün kurucularının ve onursal başkanlarının isimlerinin bulunduğu siyah forma, ilk kez oyuncuların sırtında olacak.

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