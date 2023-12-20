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Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

Karadeniz Sahil Yolu Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

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Heyelan saat 11.00 sıralarında Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Kopmuş mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışı yönünde yaşanan heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayoluna indi. Bölgede devriye atan Kemalpaşa ilçe emniyet amirliği ekipleri heyelanın geldiğini fark etmesi sonucunda karayolunu ulaşıma kapatarak büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.
Yaşanan heyelan sonrası uzun araç kuyruğunun oluşurken karayolu ekipler bölgeye sevk edildi. Başlatılan çalışma sonrası karayolu araç trafiğine tek yönlü olarak yeniden verildi.

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