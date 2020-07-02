Temel Karamollaoğlu'na olay Madımak sorusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Madımak olaylarıyla ilgili elinden geleni yaptığını söyledi.

Olayın önlenmesi konusunda asıl sorumluların dönemin valisi ve emniyet müdürü olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, "Utanıyor musunuz?" sorusuna ise olaydan dolayı üzüntü duyduğunu; ancak sorumluluğunun bulunmadığını söyledi.