Televizyonda olmasa '...ittir git' denilecek adam...

Mehmet Metiner son zamanlarda ilginç çıkışlar yapıyor…

Akit TV’de Abdurrahim Karslı denilen ‘hoca’ bile diyemeyeceğim biriyle tartışıyor… Karslı çıkmış diyor ki “Ben FETÖ demem” diyor.. Aynı Zülfü Livaneli de öyle diyor… Mehmet Metiner de “Ben bilseydim programa çıkmazdım” dedi.. Sonra da “Ben çıkıyorum kardeşim seninle oturmam” dedi…

Sonra programın sunucusunun orada aklı kaldı… “Beni ben yapmalıydım” fikri aklına geldi ki kibar bir şekilde “Ben sizinle program yapamayacağım” deyip programı bitirdi… Youtube’da olsa Karslı’ya “…iktir git” dersin… Televizyon olunca kibar olmak zorunda kalmış