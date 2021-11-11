'İngiliz ajanı mısın' sorusu Doğu Perinçek'i çıldırttı! Hakaret edip canlı yayını terketti

MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür'ün "O İngiliz istihbaratına çalışıyor, ABD'nin de adamı" dediği Doğu Perinçek'e canlı yayında bu iddia soruldu. Mehmet Eymür'e hakaret eden Perinçek, canlı yayını terketti...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun konuğu oldu. Uğuroğlu konuğuna, eski MİT yöneticisi Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sordu.

Sorunun üzerine Perinçek, Atatürk hakkında da İngiliz ajanı iddiaları olduğunu hatırlatarak "Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin ya. Siz alet olmuşsunuz. Sizin gibi adamlar da Atatürk'e bu tür iftiraları tekrar ederek..." diye konuştu.

Uğuroğlu, "Hakaret ediyorsunuz" diyerek itiraz edince devam eden tartışma üzerine Perinçek yayını terk etti.