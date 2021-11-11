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Kapalıçarşı'da 10 Kasım dayağı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü, yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı... Kapalıçarşı'da saat 09:05'te esnaf saygı duruşu yaparken yürümeye devam eden bir kişi ise dövüldü.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü, yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 9'u 5 geçe vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken, tarihi Kapalıçarşı'da istenmeyen bir görüntü meydana geldi.

Esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürüdüğü görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı. Kendisine yapılan "Beklesene" uyarısına, "Ne bekleyeceğim?" diyerek tepki gösteren kişinin darp edildiği anlar, bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.

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