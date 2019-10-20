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Tarkan ve Ebru Gündeş düğüne damga vurdu!

İş adamı Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik bu akşam görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne Tarkan ve Ebru Gündeş damga vururken; Nur Yerlitaş'ın paylaşımı ise sosyal medyada TT oldu.

Ünlü modacı Gülnur Güneş'in Four Seasons Hotel'de gerçekleşen düğününde ünlüler geçidi yaşandı. Tarkan ile Ebru Gündeş düğünde sahneye çıkıp düet yaptı ve geceye damga vurdu.

İkili, 'Gül Döktüm Yollarına' adlı şarkıyı seslendirdi. Düğünde olan Şeyma Subaşı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gündeş Tarkan'ı sahneye davet ederken "Normalde bu sahneye çıkmaz; yaptığı takdire şayan!" diyerek Tarkan'a teşekkür etti. 

Düğünde bir kare ise sosyal medyayı salladı. Nur Yerlitaş yaptığı Tarkan pozuyla olay oldu. Ünlü modacı Tarkan ile çektiği fotoğrafı paylaştı; fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulanlar gündemine girdi.

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