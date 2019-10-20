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2 katlı ev alevlere teslim oldu

Bartın’da meydana gelen yangında 2 katlı ev küle döndü. Köydeki düğünde olan ev sahibin evde olması nedeniyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın Bartın’ın Terkehaliller köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melek Kaya’ya ait 2 katlı ahşap evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye sevk ekipleri edildi. Köyde yapılan düğünde olan ev sahibi Melek Kaya’da olay yerine geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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