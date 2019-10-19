"Bilge Kral" Aliya, vefatının 16. yılında kabri başında anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, merhum liderin yakınları, devlet yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda önderlik eden ve felsefi kişiliği dolayısıyla Türkiye'de "Bilge Kral" olarak anılan Aliya'nın kabri başındaki törene katılanlar dua edip, mezara çiçek bıraktı.

"Aliya sıra dışı bir adam, muhteşem bir baba ve dosttu"

Merhumun oğlu, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, burada yaptığı açıklamada, babasının Boşnak halkı ve vatanı için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Babam, 'Bosna Hersek'in yalnızca Balkanlar'ın bir parça toprağı değil de farklı kültür, din ve milletlere mensup insanların beraber yaşayabilme fikrinin kanıtı' olduğunu söylerdi." ifadelerini kullandı.

Aliya'nın oğlu olmanın kendisi için bir öncelik olduğunu ifade eden İzetbegoviç, "Bu bir öncelikti ancak benim için dezavantajları da oldu, zira herkesin onun gibi olmasını bekliyordum. Tabii hayal kırıklıkları yaşadım. Zira Aliya sıra dışı bir adam, muhteşem bir baba ve dosttu." diye konuştu.

İzetbegoviç, babasının kendisine gelecek nesillere aktarabileceği nasihatler vermediğini belirterek, "Onun hayatı, başlı başına bir nasihatti." dedi.

"Bilge Kral"ın gençliğini, İslam için mücadele ederek geçirdiğine işaret eden İzetbegoviç, "Önce İslam'ı geri getirmek için uğraştı. Bunda muvaffak olduğunu düşünüyorum. Sonrasında ise Boşnak halkının hayatta kalması için mücadele verdi. Hayat devam ediyor, bizim bu mücadeleleri sürdürmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aliya İzetbegoviç kimdir?

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 1925'te doğan Aliya, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın da kurucuları arasında yer alan Aliya, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'ni (SDA), 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki savaşta halkına önderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de, Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.