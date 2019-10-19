Süleyman Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'daki Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezinin açılışını yaptı. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Soylu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yakalanan DEAŞ'lılarla ilgili yol haritasının sorulması üzerine bu konudaki çalışmaların daha önce de gerçekleştiğini belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz oradaki hapishanelerden PYD tarafından serbest bırakılanların bir bölümü kadın ve çocuk. Ve bunların Türk olanları, kadınlar ve erkekler tarafımızca adli makamlara teslim edilecekler. Oradan gereği yerine getirilecek. Çocuklar da elbette yine kanunlarımız gereği, korunmasını temin edebilmek için ilgili kurumlara nakledilecek."

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmayanlar için izlenecek süreci de anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Türkiye sınırları içerisinde değil, güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz bölgelerde, daha önce DEAŞ'ın, PYD'nin elinde olup, PKK'nın o baskısında olup bizim terörden arındırdığımız, bugün yerel meclislerin yönettiği Afrin, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, buralardaki adli makamlara, biraz önce Türkiye'deki hangi şartları ifade etmişsem aynı şartlar çerçevesinde teslim edilecek. Adli makamlar bunun gereğini oradaki güvenlikli bulunan yerlerde, buna cezaevi diyebilirsiniz, gereğini yerine getireceklerdir."

Soylu, teslim alınan DEAŞ'lılara ilişkin güncel rakamları da aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"195'di dünkü rakam. Şimdi yine bu sabah itibarıyla 41 kişi daha teslim alınıyor. Yine aynı yöntemle birlikte sağlanacaktır. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi bizim ülkemiz vermiştir. Bunu defaatle söyledim, bir kez daha söylemek istiyorum. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 3 binin üzerinde DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. Biz burada bir gölge mücadele yapmadık. Göğüs göğüse mücadele yaptık ve DEAŞ'ı orada tasfiye ettik. Dünyada hiçbir devlet DEAŞ ile göğüs göğüse bir mücadele yapmamıştır."