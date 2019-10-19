GÜNCEL

Polis memurunu şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay'ı(30) otomatik tüfekler ile ateş açarak şehit eden PKK'lı 2 terörist, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

Sincik ilçe merkezinde, 26 Temmuz gecesi devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay ile ekip arkadaşına, denetim yaptıkları eczaneden çıkarken, PKK'lı teröristler tarafından otomatik tüfekler ile ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Uluçay, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.  

ÇATIŞMA ÇIKTI

Dün gece merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen operasyonda çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lının Taha Uluçay'ı şehit eden teröristler olduğu ortaya çıktı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
THY Euroleague’de üçüncü haftanın MVP'si Nando de Colo
Schalke04'ten Türk oyuncularına asker selamı uyarısı
Ekrem İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı
'Hanımağa' gözcülük yapanlara ilişki ücretinde indirim yapmış
İstanbul'da sosyal medya operasyonu Eylem hazırlığındaki 11 kişi yakalandı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sefaköy E-5’te motosiklet kazası: 1 yaralı
Hırsızlar dedektiflerden kaçamadı
Muhterem Nur kimdir aslen nereli gerçek adı bambaşka çıktı
Müge Anlı kadına "Sevgilim" dedi Twitter'da TT oldu
Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi
Müslüm Gürses Muhterem Nur evlilik yılı çocukları oldu mu?
İstanbul Küçükçekmece'de sitede kedi besleme gerilimi
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir ne zaman öldü?