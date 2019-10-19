SPOR

Rıza Çalımbay'dan kırmızı kart yorumu

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın 48'inci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Isaac Cofie'nin gördüğü ikinci sarı kart için "O kadar ağır kart göstermemesi gerekiyordu ama maalesef böyle bir karar verdi" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir lig maçı olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay, "Maçın içinde her şey vardı. Çok güzel pozisyonlar, kartlar, kaçan goller, penaltı vardı. Takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadık. 10 kişi kaldığımızda da sadece golü düşündük. Her zaman, her yerde içeride dışarıda galibiyeti ve golü düşünen bir takım oluşturdum. Bugün de bunu gösterdik. Galatasaray gibi bir takıma 10 kişi 45 dakika oynamak kolay değil ama bunu iyi başardık. Net pozisyonlar bulduk ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Oyundan kopmayan, disiplini bırakmayan bir Sivasspor vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Bize göre biraz ağır bir karardı''

Karşılaşmanın 48'inci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Isaac Cofie'nin gördüğü ikinci sarı kartın ağır karar olduğunu dile getiren Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: "Bize göre biraz ağır bir karardı. Oyuncumuz topa vuruyor ama düşerken rakibinin ayağına basıyor. Kasıtlı bir şey değildi. O kadar ağır kart göstermemesi gerekiyordu ama maalesef böyle bir karar verdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama son girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik buradan rahatlıkla puanla dönerdik." 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan İstanbul'da dini liderler zirvesinde açıklama yapıyor Canlı Yayın
Fatih Terim'in Falcao isyanı: Camiayı ve taraftarları kullandınız
Mahkeme başkanından sanığa: Gasp yaparken bana mı sordun
Volkan Demirel Florent Hadergjonaj'ı beğendi
Küba Devlet Başkanı'ndan Trump'a rest! Teslim olmayacağız yanıt vereceğiz
Chelsea taraftarı Victor Moses'i istemiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erman Toroğlu "Fatih Terim'in Galatasaray'a katkısı yok"
Jet Sosyete yeni sezonu Şeyma Subaşı göndermesiyle açtı!
Muhterem Nur kimdir aslen nereli gerçek adı bambaşka çıktı
Fatih Terim: “Oynama isteği beni mutlu etti”
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu
Müslüm Gürses Muhterem Nur evlilik yılı çocukları oldu mu?
İrem Sak, "Saçmalamayın" diyerek takipçileri için dans etti
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir ne zaman öldü?