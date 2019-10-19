SPOR

Erman Toroğlu "Fatih Terim'in Galatasaray'a katkısı yok"

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçı yorumlayan Erman Toroğlu, ''Fatih Terim'in eski hali olsa Belhanda'yı 70'te sokar 75'te çıkarır. Emre Mor'un yüzde yüz kazanılması lazım. Fatih Terim'in Galatasaray'a katkısı olması lazım. Bu sezon Fatih Terim'in Galatasaray'a katkısı yok.'' dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Erman Toroğlu, karşılaşmayı A Spor canlı yayınında yorumladı.

İşte Toroğlu'nun değerlendirmeleri...

"Fırçayı yemişler"
"İlk 20 dakika Galatasaray takımı mücadele ediyor gözüktü ama top ayağındaki adama arkadaşları kendilerini göstermediler. Top ayağındaki oyuncuyu izledi Galatasaraylı oyuncular. Bir gerginlik var, fırçayı yemişler. 20. dakikadan sonra boşa da çıkmaya başladılar. İyi top kullanmaya başladılar."

"Falcao, Malcao hepsini kenara attı"
"Herkes Belhanda'dan bekliyordu ama Emre Mor top ayağına geldiğinde iyi işler yapıyor. Ceza alanına biraz daha yakın yerde bu toplarla birleşse çok şey yapabilir. Bu maçtaki olay şu oldu. Andone denen oyuncuyu transfer etti Galatasaray bu gece. Herkes Falcao'nun altında ezildi. Andone denen oyuncu bu gece Falcao, Malcao hepsini kenara attı. Çünkü çok hareketli, ayağı çok iyi bir oyuncu, vuruşu, top tekniği, adam geçişi... Çok akıllı bir oyuncu, ceza alanı dışında yormuyor kendini. Ceza alanı civarında alıp işi bitiriyor. 30 metrede alıyor, veriyor."

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