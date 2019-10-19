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Jet Sosyete yeni sezonu Şeyma Subaşı göndermesiyle açtı!

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisi yeni sezonu iki bölümle birden açtı. Jet Sosyete'nin merakla beklenen 3. sezonundan ilk iki bölüm Puhu TV'de yayınlandı. Jet Sosyete'nin yeni bölümünde, Çukur'dan Şeyma Subaşı'ya kadar çok sayıda gönderme yapıldı. Ancak dizideki önemli karakterlerden olan Yaşar yeni sezonda yer almadı.

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, BKM yapımı sevilen komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, 50 dakikalık yeni bölümleriyle üçüncü sezonuna puhutv.com'da başladı. Jet Sosyete 18 Ekim Cuma akşamı yeni sezonun ilk iki bölümüyle birden yayınlandı. Jet Sosyete'nin 25 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 3. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Jet Sosyete'nin 3. sezon ilk bölümlerinde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi ünlü isimler de konuk oldu.

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