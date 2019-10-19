Meksika'da Joaquin Guzman'ın oğlu gözaltına alındı çete üyeleri olay çıkarttı
Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlunun gözaltına alınması üzerine çete üyeleri kenti birbirine kattı. Olaylarda çok sayıda kişi ölünce hükümet ger adım attı ve Guzman'ı serbest bıraktı. Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador,"Tek bir suçlunun yakalanması insanların hayatına mal olmamalı." dedi.
ABD'de tutuklu bulunan Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlere, çete üyelerince saldırıda bulunuldu. Çete üyeleri ayrıca, kentin farklı bölgelerinde şiddet eylemleri başlattı.
51 mahkum kaçtı
Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve vatandaşlara rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasına yol açtı.
Guzman'ı serbest bıraktılar
Olayların ardından acil toplanan Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar verdi.
8 kişi öldü
Ulusal Savunma Sekreteri Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, olaylarda 5 çete mensubu, 1 Ulusal Muhafız, 1 tutuklu ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu güvenlik görevlisi 16 kişinin yaralandığını bildirdi.
Guzman’ı bulunduğu evde gözaltına alan güvenlik güçlerine desteğe giden askerlere 14 noktada saldırıda bulunulduğunu anlatan Sandoval, kentteki 17 yolun da çete üyelerince kapatıldığını belirtti.