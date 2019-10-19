DÜNYA

Meksika'da Joaquin Guzman'ın oğlu gözaltına alındı çete üyeleri olay çıkarttı

Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlunun gözaltına alınması üzerine çete üyeleri kenti birbirine kattı. Olaylarda çok sayıda kişi ölünce hükümet ger adım attı ve Guzman'ı serbest bıraktı. Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador,"Tek bir suçlunun yakalanması insanların hayatına mal olmamalı." dedi.

ABD'de tutuklu bulunan Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlere, çete üyelerince saldırıda bulunuldu. Çete üyeleri ayrıca, kentin farklı bölgelerinde şiddet eylemleri başlattı.

51 mahkum kaçtı

Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve vatandaşlara rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasına yol açtı.

Guzman'ı serbest bıraktılar

Olayların ardından acil toplanan Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar verdi.

8 kişi öldü

Ulusal Savunma Sekreteri Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, olaylarda 5 çete mensubu, 1 Ulusal Muhafız, 1 tutuklu ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu güvenlik görevlisi 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Guzman’ı bulunduğu evde gözaltına alan güvenlik güçlerine desteğe giden askerlere 14 noktada saldırıda bulunulduğunu anlatan Sandoval, kentteki 17 yolun da çete üyelerince kapatıldığını belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan İstanbul'da dini liderler zirvesinde açıklama yapıyor Canlı Yayın
Fatih Terim'in Falcao isyanı: Camiayı ve taraftarları kullandınız
Mahkeme başkanından sanığa: Gasp yaparken bana mı sordun
Volkan Demirel Florent Hadergjonaj'ı beğendi
Küba Devlet Başkanı'ndan Trump'a rest! Teslim olmayacağız yanıt vereceğiz
Chelsea taraftarı Victor Moses'i istemiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü
Her Yerde Sen 19. bölüm fragmanı
Muhterem Nur kimdir aslen nereli gerçek adı bambaşka çıktı
Hercai 18. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı
Müslüm Gürses Muhterem Nur evlilik yılı çocukları oldu mu?
Payitaht Abdülhamid 93. bölüm fragmanı
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir ne zaman öldü?