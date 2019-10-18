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Eskişehir'de yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü

ESKİŞEHİR’de Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.

ESKİŞEHİR’de kızıyla birlikte Porsuk Çayı'na düşen yabancı uyruklu bir kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir’de oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn, kucağındaki 2 yaşındaki kızı Lenya ile Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne geldi.

Anne, kızıyla birlikte Porsuk Çayı kıyısında dolaşmak istedi.

Ancak dengesini kaybedip Porsuk Çayı’na düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar hemen çaya atlayıp, anne ve kızını sudan çıkardı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı.

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