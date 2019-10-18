Almanya’daki bir laboratuvarda gerçekleşen hayvan deneylerinin korkunç görüntüleri

Şirketin Mienenbüttel’deki test tesisini işleten LPT, Almanya’nın en büyük özel laboratuvarlardan biri ve 175 kişiyi istihdam ediyor. Beagle cinsi köpek, maymun, kedi ve tavşanlarda toksikoloji testleri yapıyorlar. İnternet sitesinde, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak çalıştığını iddia ediyor. Birkaç ay önce orada çalışan bir hayvan hakları aktivisti görüntüleri kaydetti.

Beagle’ların boğazlarını aşağıya doğru zorluyorlar ve onlara zorla kapsül veriyorlar. Deney sonrasında acıya ve sık sık da kanamaya maruz kalıyorlar. Kedilere, eğitimsiz profesyoneller tarafından günde 13 kez iğne vuruluyor ve kedilerin sık sık acı çektiği görülüyor. Maymunlar korkunç deneylere ve muameleye maruz kalıyorlar. Hasta bir köpeği bakımsız koşullarda tutuyorlar. Maymunlar test sırasında diş telleri ile tutuluyor.

Teknisyenlerin şiddet uyguladığı çok bariz gözüküyor. Maymunlar küçük metal kafeslerde tek başlarına tutuluyor ve yüksek sıkıntılara işaret eden daireler şeklinde döndüğü görülüyor. Uzun süre ayakta durmaya zorlanıyorlar. Ölmekte olan kedi ve köpekler var. Bu görüntülerin medyaya düşmesinin ardından laboratuvara soruşma açıldı.

Humane Society International dan Kate Willett, “Bu tür muamele etik olarak desteklenemez ve oldukça yasa dışıdır. Her ülke kendi hayvan bakımı kurallarını geliştiriyor, ancak bu korkunç koşullarda barındırılan köpekler ABD ve İngiltere standartlarına uymuyor ve bilimsel sonuçların kalitesi için ciddi sonuçlar doğuruyor” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca Willet, hayvanlardan toplanan herhangi verinin neredeyse işe yaramaz olduğunu çünkü fizyolojilerinin yaşadıkları stres ile değişeceğini vurguladı.

2015’ten bu yana tesis yedi kez denetlendi. 8 Ekim’de de habersiz bir denetleme yapıldı. Kötüye muamelenin kanıtları da bir hafta sonra otoriterlere bildirildi. Müfettişler, 44 maymunun çok küçük kafeslerde tutulduğunu ve uzun vadeli zarar ve büyük acılar çektiğini gözlemledi. Ancak incelemeler sırasında maymunlar testlerde kullanılmadı. Suddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre; köpekleri izinsiz kullandıkları için tesis daha önce 400 euro para cezasına çarptırılmış.

Cruelty Free International, şartların minumum AB hayvan refahı gereksinimlerini açıkça ihlal ettiğini söyleyerek, tesisin kapatılması çağrısında bulundu: “Buna tahammül edilemez. Bu laboratuvarın kapatılması ve Alman yetkililer tarafından tam bir soruşturma yapılması için çağrıda bulunuyoruz.”

Cruelty Free International, beagle ırkı köpeklerin ABD’de üretildiğini ve Almanya’ya ihraç edildiğini; maymunların da Çin’de yetiştirildiğini söylüyor.