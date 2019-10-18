MAGAZİN

Hayranıyla sahnede dans eden Lady Gaga yere kapaklandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, ABD'nin Las Vegas eyaletinde konser verirken hayranıyla beraber dans ettiği esnada sahneden düştü. O anlar an be an kameralara yansıdı.

33 yaşındaki şarkıcı Lady Gaga, Las Vegas’taki konseri sırasında tatsız bir olay yaşadı. Gaga, kucağında olduğu hayranıyla birlikte sahneden düştü.

KAMERALAR KAYITTAYDI

İlginç giyim tarzı ve sahnede çılgın tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı Lady Gaga, yine yaptı yapacağını. ABD’nin Las Vegas eyaletinde dün konser veren Lady Gaga, hayranıyla beraber dans ettiği esnada sahneden düştü. Leydi Gaga ve hayranının yardımına hızla güvenlik görevlileri ve seyirciler koştu. Gaga, talihsiz olayın ardından konserine devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama!
Köprüde silahla korku dolu anlar yaşatmıştı! Tutuklandı
Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi! Mahkemeye başvuracak
Terör sevicileri muhabire saldırmıştı! Öğretmenler açığa alındı
Milli Savunma Bakanlığı: Geri çekilme yakından takip edilmektedir
Yağmur suyu ortaya çıkardı! Yoğun güvenlik önlemi alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Habertürk canlı yayınında Çetiner Çetin'den bomba Suriye iddiası
Nuri Pakdil'in vefat etmeden 10 dakika önce herkesi selamladığı görüntüler
Müslüm Gürses Muhterem Nur evlilik yılı çocukları oldu mu?
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladı
Kocaeli'de bir ilçeyi saran kokunun nedenini nöbet tutarak buldular
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir ne zaman öldü?
Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü
Oğuzhan Özyakup'un mesajı ifşa oldu yazdığı kız reklamını yaptı