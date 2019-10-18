Hayranıyla sahnede dans eden Lady Gaga yere kapaklandı

33 yaşındaki şarkıcı Lady Gaga, Las Vegas’taki konseri sırasında tatsız bir olay yaşadı. Gaga, kucağında olduğu hayranıyla birlikte sahneden düştü.

KAMERALAR KAYITTAYDI

İlginç giyim tarzı ve sahnede çılgın tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı Lady Gaga, yine yaptı yapacağını. ABD’nin Las Vegas eyaletinde dün konser veren Lady Gaga, hayranıyla beraber dans ettiği esnada sahneden düştü. Leydi Gaga ve hayranının yardımına hızla güvenlik görevlileri ve seyirciler koştu. Gaga, talihsiz olayın ardından konserine devam etti.