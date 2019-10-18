II. Aile Hayatı Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi

Uluslararası bir katılımla İstanbul’da bir otelde başlayan “Anlattığımız Hikâyeler” II. Aile Hayatı Konferansı, 2 gün sürecek. Konferans, kadının iyi bir yaşam sürmek için çekip çevirdiği aile hayatıyla ilgili gerçek deneyimler ve hikayeler sunarak ailenin toplumdaki öncü rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. “Kırılma Noktası” adlı I. Konferans, 2016 yılında yine İstanbul’da 36 ülkeden 500’den fazla uzman konuğun ve uluslararası kurum ile insani derneklerin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Programa; AK Parti Sinop Milletvekili ve Lübnan Dostluk Grubu Başkanı Nazım Maviş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Moskova Müftüsü Şeyh Ildar Alyautdinov, Dünya Aile Örgütü Başkanı Dr. Deisi Kusztra, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Kuveyt Vakıflar Genel Sekreteryası Teknik Fonlar Direktörü Lina Elmutavva, Lübnan Ghirass Toplum Gelişimi Derneği Kurul Başkanı Sami Elhatip ve diğer uluslararası davetliler katıldı.

“Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele şart”

Açılışta konuşan Nazım Maviş, konferansın önemine işaret ederek, aile konusunda ortak bir bilinç, farkındalık ve duyarlılığın inşa edileceğini, ümmet zemininde sorunların konuşulacağını belirtti. Maviş, şunları söyledi:

“Bu konferansı, sivil hareketliliğin güçlenmesi açısından oldukça önemsiyorum. Hükümetlerden bağımsız olarak sivil inisiyatifleri güçlendirmek bizim arzu ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Burada ortak bir duyarlılığı inşa ediyoruz. Hepsinden önemlisi ümmet olarak kendi sorunlarımızı kendi basımıza konuşuyoruz. Cehaletle, fakirlikle ve tefrika ile mücadele etmemiz lazım. İslam coğrafyasında çok büyük dramlar yaşanıyor. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Müslüman kimliğimizle hareket ettiğimiz takdirde teröre, çatışmaya hep birlikte ‘dur’ diyebileceğiz. 100 yıldır maruz kaldığımız bu dram karşısında maalesef ki merkezde aile bulunuyor. Bu yıkımın da en büyük yükünü kadınlar taşımak zorunda kalıyor. Biz artık kadınlarımızın dul, çocuklarımızın ise yetim ve öksüz kalmasını istemiyoruz.”

“Aileyi korumak insanlığı korumakla eşdeğerdir”

Hasan Turan da aileyi korumanın insanlığı, geleceği, nesli ve dünyayı korumakla eş değer olduğunu ifade etti. Savaş, yokluk, kıtlık, adaletsiz dağılım ve işgaller neticesinde ailelerin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Dünyada milyonlarca aile açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Birçok aile dağılma ve parçalanma noktasına geldi, varlığını ve bütünlüğünü kaybetti. Bu ailelerin bir çoğu da İslam dünyasından. Batılıların doymak bilmeyen iştahları sonucu İslam dünyasında bir çok aile sıkıntı altında yaşıyor. Ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz aileleri dağılmış durumda varlık mücadelesi veriyor. Bunun çözümü için ne zaman adım atsak bütün dünyanın küresel aktörleri anında karşımıza geçiyor. Onların arzu ve isteklerini insanların karargahı olan aileyi korumak için gösterseler belki yeryüzünde bu sıkıntıları çekmeyeceğiz."