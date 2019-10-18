Süleyman Soylu bu görüntüleri görmesin!

2019 yılı İçişleri Bakanlığı’nca yaya öncelikli trafik yılı olarak seçildi. Ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

Yaya öncelikli trafik dönenimi başlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Devlet trafik kazalarının önlenmesi için hem eylem yapar hem de gereğini yapar." demişti.

Peki vatandaş yaya geçiş üstünlüğünün olduğu bu dönemde haklarının neler olduğunu biliyor mu? Sürücüler yaya önceliğine dikkat ediyor mu?









