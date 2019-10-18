Acun Ilıcalı'nın saplantılı hayranı Reşat Özkan'dan dikkat çeken çıkış

Nihat Hatioplu'nun Ramazan Özel programına katılarak Acun Ilıcalı'ya karşı hislerini anlatarak gündeme gelen Reşat Özkan, gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalında hazırladığı programa konuk oldu. Özkan, Acun Ilıcalı'ya olan hislerini anlatırken Şeyma Subaşı hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Subaşı hakkında konuşan Özkan "Şeyma annelik görevini çok iyi yapmıyor bence. Var Mısın Yok Musun'da ilişkilerinin başlaması sonra Melisa'nın olması sonra da ayrılmaları insana bazı şeyler düşündürüyor. Şeyma Subaşı güzel bir kadın ama yaptığı davranışları uygun bulmuyorum. Zaten Acun'la evliyken Şeyma gece kulüplerindeydi ve bu işin biteceği belliydi" dedi.