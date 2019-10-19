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Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü

İddiaya göre Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesinde görevli bir polis memuru silahla kendisini yaraladı. Yaralı olan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Üsküdar ilçesinde yer alan Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde yaşandı. İddiaya göre kız arkadaşıyla tartışma yaşayan 22 yaşındaki Mustafa Gökkaya, beylik tabancasıyla kendisini yaraladı. Silah sesini duyan polisler yaralı polis memuru Gökkaya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan hemen sonra sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü. Beylik tabancasıyla kendisini vuran polis memurunun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken Gökkaya’nın tedavisine devam ediliyor. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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