GÜNCEL

İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu

İstanbul’da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü kayboldu.

İstanbullular güne sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı’nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 50 metreye kadar düştüğü gözlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan İstanbul'da dini liderler zirvesinde açıklama yapıyor Canlı Yayın
Fatih Terim'in Falcao isyanı: Camiayı ve taraftarları kullandınız
Mahkeme başkanından sanığa: Gasp yaparken bana mı sordun
Volkan Demirel Florent Hadergjonaj'ı beğendi
Küba Devlet Başkanı'ndan Trump'a rest! Teslim olmayacağız yanıt vereceğiz
Chelsea taraftarı Victor Moses'i istemiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İrem Sak, "Saçmalamayın" diyerek takipçileri için dans etti
Meksika'da Joaquin Guzman'ın oğlu gözaltına alındı çete üyeleri olay çıkarttı
Muhterem Nur kimdir aslen nereli gerçek adı bambaşka çıktı
Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü
Her Yerde Sen 19. bölüm fragmanı
Müslüm Gürses Muhterem Nur evlilik yılı çocukları oldu mu?
Hercai 18. bölüm fragmanı
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir ne zaman öldü?