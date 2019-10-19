MAGAZİN

İrem Sak, "Saçmalamayın" diyerek takipçileri için dans etti

Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel oyuncu İrem Sak, tatil için gittiği Londra'dan takipçilerine dans şovu yaptı. Sak videoya, "Londra'ya gidip şu şarkıyla dans etmeden döndüğümü sananlar olmuş. Saç-ma-la-ma-yın." notunu ekledi.

Güldür güldür komedi programındaki performansı ve güzelliğiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu İrem Sak, dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"SAÇMALAMAYIN"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan İrem Sak, videoya, "Londra'ya gidip şu şarkıyla dans etmeden döndüğümü sananlar olmuş. Saç-ma-la-ma-yın." ifadelerini kullandın.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan İstanbul'da dini liderler zirvesinde açıklama yapıyor Canlı Yayın
Fatih Terim'in Falcao isyanı: Camiayı ve taraftarları kullandınız
Mahkeme başkanından sanığa: Gasp yaparken bana mı sordun
Volkan Demirel Florent Hadergjonaj'ı beğendi
Küba Devlet Başkanı'ndan Trump'a rest! Teslim olmayacağız yanıt vereceğiz
Chelsea taraftarı Victor Moses'i istemiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meksika'da Joaquin Guzman'ın oğlu gözaltına alındı çete üyeleri olay çıkarttı
Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü
Muhterem Nur kimdir aslen nereli gerçek adı bambaşka çıktı
Her Yerde Sen 19. bölüm fragmanı
Hercai 18. bölüm fragmanı
Müslüm Gürses Muhterem Nur evlilik yılı çocukları oldu mu?
Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir ne zaman öldü?