İrem Sak, "Saçmalamayın" diyerek takipçileri için dans etti
Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel oyuncu İrem Sak, tatil için gittiği Londra'dan takipçilerine dans şovu yaptı. Sak videoya, "Londra'ya gidip şu şarkıyla dans etmeden döndüğümü sananlar olmuş. Saç-ma-la-ma-yın." notunu ekledi.
Güldür güldür komedi programındaki performansı ve güzelliğiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu İrem Sak, dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
"SAÇMALAMAYIN"
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan İrem Sak, videoya, "Londra'ya gidip şu şarkıyla dans etmeden döndüğümü sananlar olmuş. Saç-ma-la-ma-yın." ifadelerini kullandın.