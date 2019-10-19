Müge Anlı kadına "Sevgilim" dedi Twitter'da TT oldu

Annesinin cesedi yaşadığı evdeki çekyatın altında bulunan ve 7 ay hapis yatan Hatice Ayhan, teyzesinin kendisini suçlamasıyla Müge Anlı'nın canlı yayına katıldı. Annesinin ölümünde bir suçu olmadığını söyleyen Hatice Ayhan ile Müge Anlı'nın arasında geçen dialog ise Twitter'da olay oldu.

Olayı çözmeye çalışan Müge Anlı, canlı yayında kadına "Sevgilim" diye seslenince Twitter'da trend oldu. Çelişkili ifadeler veren Ayhan'ın anlattıkları karşısında gerilen Anlı'nın canlı yayındaki halleri herkesi güldürdü.