Arka Sokaklar'a Mesut ile Seray'ın öpüşme sahnesi damga vurdu

14 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Arka Sokaklar, dün akşam 527'inci bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Dizinin son bölümünde Seray'ın Mesut'u dudağından öptüğü sahne ise herkesi şaşkına çevirdi.

MESUT'A İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Arka Sokaklar'ın önceki bölümlerinde kızına kavuşmak isteyen ancak uyuşturucu bağımlısı olan Seray'a yardım etmiş hatta ona bir iş bile ayarlamıştı. Seray ise Mesut'u bu yardımları yanlış anlayarak ilgi duymaya başlamıştı. Mesut, sevgilisi Selin'in Seray'ın duygularını hissetmesiyle Seray ve kızını İstanbul dışındaki akrabasına göndermişti.

SERAY, MESUT'U DUDAĞINDAN ÖPÜYOR

Mesut, Mazlum'un işlettiği mekanda çay içip günün yorgunluğunu atmaya çalışırken Seray alkollü bir şekilde yanına gelir. Seray'ın gelmesinden memnun olmayan Mesut, genç kadını taksiye bindirirken beklemediği bir olay yaşadı. Seray, ilgi duyduğu Mesut'u dudağından öpmeye başladı. Yaşadığı olay karşısında şoke olan Mesut ise Seray'ı taksiye bindirerek tepki gösterdi. Mazlum ise ikili arasında yaşanan bu olaya şahit oldu.