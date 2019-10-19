POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan batılı ülkelere Churchill'in tarihi itirafıyla ilgili sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, batılı ülkelerin Afrika'da uyguladığı sömürü ve zulüm politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten bugüne batılı ülkelerin Afrika'da uyguladığı zulüm ve bakış açısına hatırlatarak, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in "Aradan yüzyıllar da geçse beyaz adamın Afrika'ya Ortadoğu'ya yönelik bakış açısı değişmiyor." sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Afrika dostu Afrika sevdalısı bir siyasetçiyim. Yılların ihmalini gidermek için çok büyük gayret sarf ettim. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Allah'a hamdolsun Türkiye Afrika ilişkilerini bundan 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

Sayı 42'ye çıktı

Afrika ülkelerinde TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, THY ve Kızılay gibi kurumlarımızla varlığımızı daha da yaygınlaştırdık. Büyükelçilik sayımızı 42'ye çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık.

Kimi batılı devletler sizlerle kucaklaşmamızdan rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki Afrika kendilerine bağlı olmaya devam etsin. Afrika'nın ayağa kalkmasını potansiyelini hayata geçirmesini barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar.

Bize çok görüyorlar

Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika gibi coğrafyalar için lüks görüyorlar. Özgürlüğü, demokrasiyi, refahı, huzuru ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar. Bunu için de etnik ve dini, farklılıkların kışkırtılmasında iç savaşlara kadar her şeyi kullanıyorlar.

Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur.

Churchill'in tarihi itirafıyla tepki gösterdi

Bir batılı devlet adamının ibretlik sözünü paylaşmak istiyorum: Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir. Yaklaşık 100 yıl önce Churchill'in avam kamarasında söylediği bu cümle tarihi bir itiraf olarak halen geçerlidir. Aradan yüzyıllar da geçse beyaz adamın Afrika'ya Ortadoğu'ya yönelik bakış açısı değişmiyor.

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