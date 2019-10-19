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Araban'da patlayan borular ilçeyi susuz bırakıyor

Gaziantep Araban ilçesinde 8 yıl önce değişen yarım asırlık borularda sık sık meydana gelen arızılar vatandaşı da işçileri de bezdirdi. İşçiler sürekli arıza tamir etmekten vatandaş ise susuz kalmaktan yakıyor.

Yaklaşık yarım asırlık asbesli borularla gelen içme suyu isale hattı 2012 yılında Araban Belediyesi ve iller bankası desteği ile yenilendi. Yaklaşık 2 milyon 124 bin TL'lik harcama ile yenilenen hatta, 2019 yılının Nisan ayından itibaren sık sık meydana gelen arıza ve patlaklar hem işçileri hem de vatandaşı bıktırdı. Gaziantep büyükşehir belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, meydana gelen arızılara müdahale ederken, patlaklar nedeniyle vatandaşlar kim izaman saatlerce kimi zaman ise günlerce susuz kalıyor. İlçe merkezindeki Mehmet Gökçek Mahallesi Muhtarı Hacı İlik, arıza yada patlaklar nedeniyle yaşanan su sıkıntılarından şikayet ederek, "Bu yıla kadar su sorunu yaşanmıyordu. Son dönemlerde arıza ve patlaklar arttı. Sık sık su kesintileri yaşanıyor" dedi.

GASKİ Araban Şubesi yetkilileri ise, ilçede son dönemlerde içme suyu ishale hattındaki boruların patladığı ve vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz bu patlakların onarımı için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

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