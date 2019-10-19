GÜNCEL

3.Köprü’nün üzerinden süzülen sis havadan görüntülendi

Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprü’sü havadan görüntülendi. Sisin adeta bulutların üzerinde süzülmesi masalsı görüntüler oluşturdu.

Sarıyer'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde sisin süzülmesi kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde süzülen sis bazı yerlerde daha yoğun görülürken bazı yerlerde yoğunluğun azaldığı görüldü. Yoğun sis nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında sabah saatlerinde aksaklık yaşanırken, öğle saatlerinde ise yoğunluk azaldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
THY Euroleague’de üçüncü haftanın MVP'si Nando de Colo
Schalke04'ten Türk oyuncularına asker selamı uyarısı
Ekrem İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı
'Hanımağa' gözcülük yapanlara ilişki ücretinde indirim yapmış
İstanbul'da sosyal medya operasyonu Eylem hazırlığındaki 11 kişi yakalandı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Araban'da patlayan borular ilçeyi susuz bırakıyor
Maaşlarını alamayan futbolculardan protesto
Muhterem Nur kimdir aslen nereli gerçek adı bambaşka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan batılı ülkelere Churchill'in tarihi itirafıyla ilgili sert sözler
Rusya'da 2 katlı binada yangın: 7 ölü
Müslüm Gürses Muhterem Nur evlilik yılı çocukları oldu mu?
Arka Sokaklar'a Mesut ile Seray'ın öpüşme sahnesi damga vurdu
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir ne zaman öldü?