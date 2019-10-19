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Ekrem İmamoğlu: Açıklamasında Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz dedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, masaya oturulan ülkelerin kaos politikalarına güvenmediğini belirterek, "Ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir. Suriye'nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeliyi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti. ziyaretin ardından da belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.

''Allah onları esirgesin''

İmamoğlu, "Memleketimizin, milletimizin, ülkemizin kurtuluşu için partime davet ediyorum, demek yanlıştır. Doğru olan milli davada, milli süreçlerde bakın silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin güneyinde, ülkemizin huzuru için mücadele ediyor. Yanındayız, arkasındayız. Orada şehit olan her asker için yüreğimiz yanıyor. Allah onları esirgesin.'' dedi.

''Ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz''

''Bu duyguları söylerken, kaygı duyduğumuz elbette şeyler de var.'' diyen İmamoğlu, ''Yani o cephede, o süreçte teröre karşı mücadelede ne yazık ki masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına da güvenmiyoruz. Ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir. Suriye'nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeliyi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla bu kaostan dolayı da kaygılıyım.'' ifadelerini kullandı.

''Birleşmeli, buluşmalı, ortak akıl ile kol kola omuz omuza''

İmamoğlu, sözlerini şu şekilde devam ettirdi; ''Söylemek istediğim şu; elbette bir dış politika meselesi. Elbette ki bir milli dava. Ama bu anlarda birleşmeli, buluşmalı, ortak akıl ile kol kola omuz omuza, akılcı dış politikalar üreten bir millet olmalıyız. Bunu yaparken, bu işin partisi olur mu Allah aşkına? Bu işin oralısı, buralısı olur mu? Olmaz. O bakımdan partiye ya da partimizin liderine hizmet etmeyen ülkesine hizmet eden iki belediye başkanı olarak sizleri selamlıyoruz ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz" 

İmamoğlu, konuşmasının ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu daha sonra kentten ayrıldı.

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