Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili 120 saat uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk. Bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Teslim olmayı bu millet asla düşünmedi.

''Hangi çılgın bize zincir vuracakmış''

Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor. Suriyelerin ülkelerine dönüş için gerekenler yapılmıyor. Yeniden kolları sıvadık. Bir kez daha 'Ya istiklal ya ölüm' dedik. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?

''Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz''

İstiklali ve istikbali için baş eğmemeye hazır bu milleti tanıyacaklar. Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar. Ne diyoruz biz sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki suriyeliler için evlerine dönmeleri için gereken güven şartlarını sağlayacağımızı söylüyoruz. Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz.

''Terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik''

Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Devlet devletle masaya oturduk. Terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Birileri oturuyor. Varsın otursunlar. Terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik.

''Çekilmezlerse kaldığımız yerden devam ederiz''

Amacımız bu bölgede kimseyle çatışmak olmadığını belirttik. Hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu söyledik. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir şekilde 13 maddelik kağıda döktük. 120 saatte mutabık kaldık. Eğer çekilmezlerse kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeye devam ederiz.

''Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz''

Sayın Trump ile dün akşam görüştüm, bunları konuştum. Salı günü Sayın Putin ile görüşüp yolumuza devam edeceğiz. Harekat bölgesinin bir kısmında Rusya'nın korumasındaki rejim güçleri yer alıyor. Bunu Sayın Putin ile ele alacağız. Bir hal ve çaresi vardır. Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz.